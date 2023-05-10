



Срочно бурекас! Как Ноа Кирел отреагировала на выход в финал



Через некоторое время после оглашения результатов Кирел вместе с представителями других стран, прошедших в финал, дал интервью на специальной пресс-конференци, и ответила на вопросы СМИ.



Кирел пообещала: "Я буду усердно работать"



Певицу спросили: “Вы рады ехать на финал?”



"Я очень рад быть здесь, на сцене, выйти в финал, представлять свою страну".



На вопрос “Вы заполняли стадионы по 40 тысяч человек, чем это отличается?” она ответила:





"Это совсем другое, здесь я представляю страну и являюсь частью чего-то очень большого, со своей командой и всей страной за тобой, я чувствую энергию, поддержку из дома, здесь все по-другому".



На вопрос: “Сегодня ты выступила лучше всех на репетициях на этой неделе. Как ты думаешь, в финале ты выступишь лучше? А когда вы едите бурекас?” Кирел ответила:



"Срочно боракс! Я никогда не отдыхаю, я всегда хочу быть лучше и лучше. И я собираюсь усердно работать в ближайшие дни, всегда можно стать лучше".

