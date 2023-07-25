



Средняя пенсия в Германии почти €1550

Немецкий фонд пенсионного страхования сообщил, что средняя пенсия составила 1543 евро в месяц.



Также отмечается, что на конец 2022 года в стране проживал 17 751 человек старше 100 лет. Это на 35,77% выше, чем в 2015 году. В среднем получающие пенсию мужчины доживают до 81,19, женщины - до 84,75 года, передает BILD.



"С увеличением продолжительности жизни растет и срок выплаты пенсий. Мужчины получают ее в среднем 20,07 лет, женщины - 23,32 года. Средний размер пенсии при трудовом стаже 45 лет составляет 1543 евро в месяц", - уточнили в Фонде пенсионного страхования.