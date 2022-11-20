



Средняя цена на жилье в Израиле выросла почти до 2 млн шекелей

Рост процентных ставок сократил количество сделок с недвижимостью в Израиле, но не привел к снижению цен. Молодые пары не ушли с рынка, несмотря на то, что цена средней квартиры в стране достигла рекордных 1,92 млн шекелей, что на 19,8% больше, чем год назад, по данным Центрального статистического бюро.



Молодежь предпочитает покупать квартиры за пределами центральной части Израиля, в основном на свободном рынке, а не по государственным программам. Большинство домов было куплено в южном регионе в третьем квартале - 3800 сделок по сравнению с 3600 в центральном Израиле из 16 500 домов, купленных в период с июля по сентябрь, согласно данным Центрального статистического бюро.



Покупки жилья в районе Тель-Авива упали на 40% в третьем квартале 2022 года по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года.



По городам наибольшее количество покупок жилья в третьем квартале было в Иерусалиме (1123), за ним следуют Беэр-Шева (1012) и Хайфа (833).



Две трети сделок приходится на 3-4-комнатные квартиры. Средняя цена четырехкомнатной квартиры достигла 1,93 миллиона шекелей, а трехкомнатной - 1,43 миллиона шекелей.



В шести из 16 крупнейших городов Израиля средняя цена четырехкомнатной квартиры, наиболее часто продаваемого размера дома в Израиле, упала в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом, при этом наибольшее падение составило 10% в Тель-Авиве. Также были падения в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Нетании, Ришон ле-Ционе и Бейт-Шемеш. Это падение может указывать на то, что цены на жилье могут упасть, особенно с учетом того, что процентные ставки по ипотечным кредитам будут продолжать расти.



Несмотря на это, средняя цена квартиры, купленной в Израиле, выросла почти до 2 миллионов шекелей. Еще несколько лет назад квартира за 2 миллиона шекелей считалась престижной, но теперь это просто обычная квартира.

