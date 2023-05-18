Средиземноморский тюлень Юля перебрался в Тель-Авив: видео
Средиземноморский тюлень-монах Юля, который впервые был замечен на израильском побережье на прошлой неделе, решила сменить свое место дислокации.
Изначально 12-й канал сообщил о том, что Юля несколько дней назад вылезла из воды, чтобы понежиться на пляже в Яффо.
Вчера вечером она снова уплыла, после чего ее никто не видел. Как выяснилось, самка-тюлень пока что не решилась попрощаться с израильтянами, а лишь перебралась в другое место. Юля решила теперь понежиться на пляже в Тель-Авиве.
עוד לא הספקנו להתגעגע: יוליה עזבה את יפו - ועלתה לחוף בתל אביבhttps://t.co/elFpmkMa7S@igalmosko— החדשות - N12 (@N12News) May 18, 2023
צילום: רועי שוורץ ורוברט גרין pic.twitter.com/NEErG5iPqJ