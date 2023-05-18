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Средиземноморский тюлень Юля перебрался в Тель-Авив: видео
18.05.2023 14:32 Алина Груднева

Средиземноморский тюлень Юля перебрался в Тель-Авив: видео

Средиземноморский тюлень-монах Юля, который впервые был замечен на израильском побережье на прошлой неделе, решила сменить свое место дислокации.

Изначально 12-й канал сообщил о том, что Юля несколько дней назад вылезла из воды, чтобы понежиться на пляже в Яффо.

Вчера вечером она снова уплыла, после чего ее никто не видел. Как выяснилось, самка-тюлень пока что не решилась попрощаться с израильтянами, а лишь перебралась в другое место. Юля решила теперь понежиться на пляже в Тель-Авиве.
 

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