



Средиземноморский тюлень Юля перебрался в Тель-Авив: видео

Средиземноморский тюлень-монах Юля, который впервые был замечен на израильском побережье на прошлой неделе, решила сменить свое место дислокации.



Изначально 12-й канал сообщил о том, что Юля несколько дней назад вылезла из воды, чтобы понежиться на пляже в Яффо.



Вчера вечером она снова уплыла, после чего ее никто не видел. Как выяснилось, самка-тюлень пока что не решилась попрощаться с израильтянами, а лишь перебралась в другое место. Юля решила теперь понежиться на пляже в Тель-Авиве.

