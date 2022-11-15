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Спрос на отдых в отелях увеличил продажи матрасов в Израиле
15.11.2022 07:49 Алина Груднева

Спрос на отдых в отелях увеличил продажи матрасов в Израиле

Спрос на отдых в отелях привел к увеличению продаж матрасов и других спальных принадлежностей от израильских производителей, таких как Aminach, Hollandia, Simmons и Sealy.

 
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
 
По данным издания, меть Hollandia предлагает широкий выбор товаров со скидкой до 50%. Sealy и Aeroplus Home также проводят распродажи, а Sealy предлагает товары со скидкой до 25%.
 
Клиентам отелей предлагают высококачественные матрасы, разные виды подушек, хлопчатобумажные простыни с высокой плотностью, звуконепроницаемые номера и многое другое для качественного отдыха.
 
По данным производителя Aminach, в 2022 году матрасы и другие спальные принадлежности были поставлены в 60 роскошных отелей в Израиле на 40 миллионов шекелей.
 

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