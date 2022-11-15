



Спрос на отдых в отелях увеличил продажи матрасов в Израиле

Спрос на отдых в отелях привел к увеличению продаж матрасов и других спальных принадлежностей от израильских производителей, таких как Aminach, Hollandia, Simmons и Sealy.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, меть Hollandia предлагает широкий выбор товаров со скидкой до 50%. Sealy и Aeroplus Home также проводят распродажи, а Sealy предлагает товары со скидкой до 25%.

Клиентам отелей предлагают высококачественные матрасы, разные виды подушек, хлопчатобумажные простыни с высокой плотностью, звуконепроницаемые номера и многое другое для качественного отдыха.

По данным производителя Aminach, в 2022 году матрасы и другие спальные принадлежности были поставлены в 60 роскошных отелей в Израиле на 40 миллионов шекелей.