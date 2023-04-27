



Справка на права в ГИБДД

Каждый водитель раз в 10 лет должен менять водительское удостоверение. Чтобы получить документ, необходимо пройти медкомиссию и оформить справку на права для ГИБДД. Это официальное медицинское заключение врачей, которое подтверждает, что состояние здоровья водителя не мешает ему управлять транспортным средством без угрозы другим участникам дорожного движения.



Кому нужна медсправка для ГИБДД



Медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством оформляют:

● каждый водитель с периодичностью один раз в 10 лет;

● водители, которые получают права первый раз;

● граждане, лишенные удостоверения и желающие его восстановить;

● лица, у которых в ходе диспансеризации или, например, профессионального медицинского осмотра выявлены заболевания, несовместимые с вождением.



Каких врачей проходят для получения справки на права



Список специалистов зависит от того, на какую категорию водительского удостоверения претендует человек.



Врачи, осмотр и заключение которых могут потребоваться при оформлении справки на права:

● терапевт;

● окулист;

● отоларинголог;

● невролог;

● психиатр.



По направлению терапевта или невролога сдают анализ мочи на наличие психоактивных веществ.

Водители-профессионалы также проходят энцефалограмму — метод исследования активности и функционального состояния головного мозга.



В каких случаях справку на права не дадут



Основанием для отказа в предоставлении медицинского разрешения на управление транспортным средством могут являться:

● эпилепсия;

● психические и неврологические расстройства: шизофрения, расстройства на фоне стресса, нарушения личности в зрелом возрасте и т.д.;

● употребление наркотических препаратов;

● тяжелые патологии глаз с потерей зрения, а также дальтонизм (неразличение цветов).



Условия предоставления справки на водительское удостоверение



Справка на права формы 003 в/у выдается лицам, достигшим совершеннолетия и имеющим прописку или временную регистрацию. Также необходимо предоставить заключение невролога и психолога об отсутствии ограничений для управления транспортным средством. Их необходимо получить заранее в психическом и неврологическом диспансере.



Справка на права для ГИБДД с 2022 года действует 12 месяцев и может быть получена как в поликлинике по месту жительства, так и в частных медицинских центрах, у которых есть лицензия на оформление таких заключений.



В Москве оформить справку на права в день обращения можно в сети клиник «МедЦентрСервис». Позвоните по круглосуточному многоканальному телефону, чтобы записаться на медкомиссию в один из филиалов медцентра.

