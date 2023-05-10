



Spotify удалил тысячи песен, созданных искусственным интеллектом

Стриминговый сервис Spotify удалил десятки тысяч песен, написанных искусственным интеллектом. Они созданы с помощью музыкального стартапа Boomy.



Об этом пишет Financial Time.



По информации издания, с платформы исчезли примерно 7% треков, загруженных через Boomy. По данным другого источника FT, звукозаписывающая компания Universal Music сообщила все основные потоковые музыкальные сервисы о подозрительной активности на треках Boomy.



Песни удалили из-за вероятной "искусственной трансляции": онлайн-боты выдавали себя за реальных слушателей, чтобы увеличить аудиторию определенных песен.



Стартап Boomy, запущенный два года назад, автоматически генерирует треки с помощью искусственного интеллекта. Пользователи могут выбрать стиль музыки. Затем сгенерированную музыку выкладывают на стриминговые сервисы и получают из них роялти. В Boomy заявили, что таким образом уже создали более 14 миллионов песен.