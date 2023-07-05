



Spotify хочет добавить музыкальные видеоклипы в приложение

Стриминговый сервис Spotify рассматривает возможность размещения полнометражных музыкальных видео в его приложении, сообщило издание Engadget.



По информации источников компания ведет переговоры с потенциальными партнерами. Пока неизвестно, когда такая функция будет реализована. В Spotify отказались от официальных комментариев на этот счет.



Пока видео на Spotify ограничивается подкастами, 30-секундными сюжетными клипами, помогающими составить представление о творчестве тех или иных исполнителей и 10-секундными GIF-файлами, транслируемыми на экране во время прослушивания определенной песни.



Трансляция музыкальных видео не является новой концепцией потоковых музыкальных сервисов. К примеру, Apple Music демонстрирует их уже много лет. Появление музыкальных клипов на Spotify поможет ему конкурировать не только с Apple Music, но и привлекать аудиторию, которая в противном случае смотрела бы видео на YouTube и TikTok.



Недавно Spotify обновил дизайн настольной версии программы. Для пользователей расширили возможности приведения в порядок собственной библиотеки треков.