



Спортивный магазин аdidas — функциональность решений

Официальный сайт уже стал доступен. Чем же будет удивлять своих покупателей особенная вселенная, где всегда удачно сочетаются высокая мода, удобство и функциональность? Спортивный магазин адидас уже готов вам помочь!

Крупнейший производитель спортивной одежды сейчас является вторым по величине и лидерству в мире. Благодаря качественным материалам, современным решениям в дизайне и главным принципам компании, модели этого бренда уже не первый год занимают лидирующие позиции на рынке. Корпорация открыто высказывает свое мнение и прислушивается к мнению других, приветствуя нестандартные идеи и подходы они всегда открыты к новому.

Зарождения Adidas началось в 20-х годах, тогда братья Дасслеры воплотили идею шить обувь, а через пару лет открыли обувную фабрику. В 1949 году Адольф создал первые бутсы, которые давали возможность менять резиновые шипы. Такая новинка была предназначена для игры в неблагоприятных погодных условиях.

В 1954 году инновационная обувь является конкурентом на чемпионате мира по футболу, ведь сборная Германии, обутая в бутсы со съемными шипами, впервые становится победителями. Адольф Дасслер лично присутствовал на матче и именно под его руководством, перед каждой игрой, дизайнерскую модель приспосабливали к грунту, что создало для спортсменов удобство и комфорт во время футбола. Это помогло не только одержать победу в мире спорта, а и повысило популярность компании. В 1996 году аdidas становиться одним из генеральных спонсоров “Олимпийских игр”. Расширяясь и обретая все большую знаменитость, бренд закрепляется на рынке.

В обуви Adidas побеждали Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм, Мохаммед Али, Штеффи Граф и Стефан Эдберг, Джо Фрейзер, Валерий Борзов, Мишель Платини и Эйсебио, Марат Сафин и Вера Звонарева. У многих был подписан контракт с компанией.

Конечно, сегодня бренд ассоциируется не только с обувью. Выпуская, смелые и классические коллекции, предназначены как для повседневного аутфита, так и для занятий спортом, корпорация расширяет границы, экспериментирует с образами. Одно остается неизменным, одежда в этих магазинах всегда качественна и специально создана из дышащих материалов. Для удобства, комфорта и используют главную характеристику - эластичность. Именно ответственный подход к своему делу помогает создавать продукт, который не только успешно конкурирует на рынке, а и дает людям вещь, что долго прослужит и подарит позитивный заряд эмоций.

В официальном магазине можно найти одежду для активного отдыха, бега, тренировок, похода в горы. Покорять вершины в моделях от компании Adidas можно не только в спорте, но и буденной жизни. Для таких образов дизайнеры предлагают базовый гардероб в стиле трех полосок, предназначенных на каждый день, это в первую очередь удобство в выборе и комфорт для владельца.

Неизменным решением этого года стал фирменный костюм “AEROREADY ESSENTIALS 3-STRIPES”. Непринужденный образ уже полюбился покупателям. Костюм удачно сочетается с другими предметами гардероба. В состав модели входит материал Primegreen, созданный из переработанных волокон. Ткань с технологией AEROREADY сохраняет ощущение сухости и комфорта в течение всего дня.

Подобрать стильные образы на каждый день можно на официальном сайте.