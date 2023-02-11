



Спикер Екатеринбургской Думы: Я умею видеть ауру других людей

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин принял участие в эзотерическом фестивале, в ходе которого сообщил о наличии у себя экстрасенсорных способностей.



"Я пришел к тому, что надо заниматься энергетикой, медитацией, когда я закончил службу в МВД", – рассказал Володин на фестивале.



По словам спикера, ему "не хватало энергии", он начал медитировать и постепенно в него "начала входить энергия".



"Благодаря ей я вылечил весь свой организм”, – заявил депутат, добавив, что следом пошел на курсы эзотерических целительских практик. “Когда мы с детьми едем на отдых на несколько недель, мы никогда не берем с собой лекарства , я сам знаю, как правильно вылечить их".



Депутат сообщил, что лечит детей своих с помощью рук: "Я пропускаю их энергию через себя, чищу их, и через час-полтора снимаются все проблемы". Также он раскрыл способ поддержания внутренней энергии: "Язык, когда вы не говорите, нужно плотно прижимать к небу, потому что у нас должна быть замкнутая цепочка".



"Я умею видеть ауру других людей, – признался Володин. “Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко изменился цвет ауры на темно-зеленый, то он врет".



Также спикер сообщил, что не пользуется лекарствами и лечит себя сам.



"Вводить новые системы и практики надо на уровне государства. У нас есть возможность отказаться от таблеток и лекарств и спокойно жить и развиваться. Лекарства нам не нужны", – сказал законодатель.