



Spice Girls возвращаются ради короля Великобритании

Коронация британского монарха, похоже, будет особенной, ведь знаменитые Spice Girls воссоединятся ради этого события.



Как сообщает Daily Mail, кроме официальной церемонии запланирован праздничный концерт. И выступят на нем Spice Girls - самый популярный девичий британский коллектив.



Более того, по информации прессы, группа выступит в полном составе, то есть, на сцену вернется Виктория Бекхэм. Она, к слову, в последний раз выходила на сцену в 2012 году по случаю Олимпиады в Лондоне.



"Королевские организаторы одержимы возможностью воссоединить группу. Spice Girls серьезно думают над тем, чтобы выйти на сцену полным составом ради такого исторического события. Коронация - такое же особенное событие, как и Олимпиада", - заявил источник.