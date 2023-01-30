Новости » Life Style
Spice Girls возвращаются ради короля Великобритании
30.01.2023 16:53 Ольга Белозерова

Spice Girls возвращаются ради короля Великобритании

Коронация британского монарха, похоже, будет особенной, ведь знаменитые Spice Girls воссоединятся ради этого события.

Как сообщает Daily Mail, кроме официальной церемонии запланирован праздничный концерт. И выступят на нем Spice Girls - самый популярный девичий британский коллектив.

Более того, по информации прессы, группа выступит в полном составе, то есть, на сцену вернется Виктория Бекхэм. Она, к слову, в последний раз выходила на сцену в 2012 году по случаю Олимпиады в Лондоне.

"Королевские организаторы одержимы возможностью воссоединить группу. Spice Girls серьезно думают над тем, чтобы выйти на сцену полным составом ради такого исторического события. Коронация - такое же особенное событие, как и Олимпиада", - заявил источник.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы