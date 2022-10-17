



Спейси добился отклонения одного из исков

Суд отклонил один из исков, выдвинутых против Кевина Спейси за сексуальные домогательства.

Иск подал Энтони Рэппом, заявивший, будто оскароносный актер приставал к нему в 1986 году, когда ему было 14 лет.

Окружной судья США Льюис Каплан отклонил иск Рэппа о преднамеренном причинении эмоционального стресса.

Ранее в этом месяце истец свидетельствовал, что Спейси в состоянии алкогольного опьянения, когда ему было 26 лет, забрался на него сверху на вечеринке в его квартире на Манхэттене.

Судья сказал, что в его новом иске повторяются его же обвинения в нанесении побоев.