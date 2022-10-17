Новости » Life Style
Спейси добился отклонения одного из исков
17.10.2022 18:05 Алина Груднева

Спейси добился отклонения одного из исков

Суд отклонил один из исков, выдвинутых против Кевина Спейси за сексуальные домогательства.

 
Иск подал Энтони Рэппом, заявивший, будто оскароносный актер приставал к нему в 1986 году, когда ему было 14 лет.
 
Окружной судья США Льюис Каплан отклонил иск Рэппа о преднамеренном причинении эмоционального стресса. 
 
Ранее в этом месяце истец свидетельствовал, что Спейси в состоянии алкогольного опьянения, когда ему было 26 лет, забрался на него сверху на вечеринке в его квартире на Манхэттене.
 
Судья сказал, что в его новом иске повторяются его же обвинения в нанесении побоев.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы