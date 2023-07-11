



Специальные учения Командования тыла в Ришон-ле-Ционе

В Ришон-ле-Ционе стартовали учения Командования тыла. Главная цель - спасение жизней наших граждан.



Целью учений является сохранить и улучшить способность всех городских подразделений справляться с чрезвычайными ситуациями. В рамках мероприятий, которые будут проходить в течение всей текущей недели (10-13.07), при сотрудничестве со службами спасения и безопасности, планируется провести испытание системы оповещения граждан, инструктажи по самообороне и поведению в чрезвычайных ситуациях, а также обучение по оказанию первой помощи. Компания по обеспечению безопасности и общественного порядка, вместе с волонтерами и представителями Командования тыла, проведет осмотр и ремонт бомбоубежищ в городе.



В понедельник, на площади муниципалитета прошло яркое мероприятие для всей семьи, в котором приняли участие службы спасения. Жители наблюдали за показательными тренингами по спасению раненых в условиях разрушения зданий, действиями саперов, тушением пожаров и т.д.







На протяжении недели, десятки солдат Командования тыла посетят дома жителей, а также развлекательные и торговые центры в городе, с целью проведения инструктажа по самообороне и поведению в чрезвычайных ситуациях; волонтеры "Маген Давид Адом" проведут обучение по оказанию первой помощи и реанимации; представители компании по обеспечению безопасности и общественного порядка проведут осмотр бомбоубежищ в многоэтажных домах; а также, вместе с волонтерами и сотрудниками тыла отремонтируют ряд укрытий по всему городу.



Кроме того, во вторник (11.7), в 18:00 будет проведено тестирование системы оповещения граждан, в ходе которого по всему городу будет слышен нарастающий и понижающийся сигнал тревоги.







Мэр города Раз Кинстлих: «Наша цель - спасение жизней. Последние военные операции научили нас тому, как важно быть готовыми к любому развитию событий. Мы придаем большое значение вопросу готовности к чрезвычайным ситуациям, проводим учения в течение всего года и готовы обеспечить нашим жителям самый высокий уровень защиты и безопасности".



Фото- Пресс служба Ришон-ле-Циона.

