



Специалист: плохих секс-игрушек не бывает

Известный сексолог Рон Эддинолл в своем интервью для радио CapeTalk рассказал, как нужно себя вести, если хочется добавить разнообразия в сексуальную жизнь. В первую очередь нужно узнать себя. Понять, что нравится, и признаться себе в тех или иных увлечениях.



Плохих фетишей не бывает, отмечает сексолог, бывает неправильная подача своих увлечений партнеру.



Непризнание каких-то отклонений идет в обществе из прошлого, когда секс воспринимался как инструмент размножения. В современном мире это больше источник удовольствия, и для совместного достижения разрядки партнерам нужно делиться своими мыслями и увлечениями. Для этого немаловажно перестать стесняться себя и партнера, отмечает эксперт.