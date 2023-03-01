



Создательница первого модного бутика: 54 года назад я привезла Францию в Израиль

Irene Fashion – так назывался первый в Израиле модный бутик с одеждой из Франции, открытый на улице Нахалат Беньямина в Тель-Авиве. Открыла его в 1971 году новая репатриантка из Марселя Ирэн Эфрати. Накануне 8 Марта мы беседуем с женщиной, пригласившей французскую моду в Израиль и навсегда изменившей лицо страны.



-Я приехала в Израиль в 1969 году посмотреть и познакомиться со страной, но встретила здесь своего будущего мужа Рафаэля, - рассказывает Ирэн. – Через месяц мы уже сыграли свадьбу.



В Марселе я управляла небольшим модным магазином своих родителей. Хоть это был и районный магазин, но ассортимент там был отличный – всегда модный и очень качественный - все же это Франция.



В Израиле первые годы мне было очень тяжело – я усиленно учила иврит и искала на улицах привычных моему взгляду модно одетых, ухоженных женщин. С первой задачей я справилась, а вторую – поняла, что должна приложить усилия для ее решения.



Так я начала подыскивать место для своего магазинчика, в котором решила продавать модную и нестандартную европейскую одежду. И в 1971 году на улице Нахалат Беньямин в Тель-Авиве появился первый в стране бутик, куда я лично привезла первую одежду из Франции и Англии. Я привозила в страну элегантные костюмы, тонкие сорочки, пышные платья, все из качественных и натуральных тканей – такой одежды в Израиле не было.



И сегодня я встречаю женщин, которые помнят тот самый первый бутик «Ирэн» на Нахалат Беньямин, они говорят мне, что заходили в магазин, как в музей – нигде в Израиле нельзя было увидеть таких необычных и модных вещей. Эти женщины и сегодня остаются клиентками моего магазина, и сегодня они так же довольны новыми нарядами, как и много лет назад.



В 1989 году наш бутик Irene переехал в тель-авивский торговый центр «Ган а-Ир», где он находится и сегодня. А вскоре мы привезли в Израиль марку элегантной немецкой одежды Gerry Weber. Так наш бизнес стал Домом брендов, объединяющим немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие марки под вывеской Irene.



И сегодня наши мультибрендовые магазины находятся в том же «Ган а-Ир» в Тель-Авиве и в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню в Иерусалиме.



Конечно, мой бизнес не стал бы таким успешным и не прожил бы 52 года, если бы вся семья не поддерживала меня и не помогала мне.

Мой муж получил престижную работу в израильской авиапромышленности, но вскоре оставил ее, чтобы помогать мне развивать мои модные магазины – я стала мамой трех детей и мне понадобилась помощь в ведении бизнеса. И все эти годы мы работаем с мужем вместе.



Сегодня мои дети выросли, получили востребованные специальности, и одна из них – Ширли - присоединилась к нашему бизнесу, вместе со своим мужем Беном. Я уже несколько лет передаю ей свой опыт и готовлю к тому, что дело перейдет к ней.



Конечно, нужно много лет заниматься любимым делом, чтобы накопить опыт и понимать с первого взгляда на одежду – будет ли она удобной, полюбят ли ее израильтянки, будет ли она продаваться. И теперь мы вместе с дочкой каждые месяц-полтора ездим в Италию, Францию, Канаду закупать одежду – новые коллекции в наши бутики поступают каждые 2-3 недели.



И я все также волнуюсь перед встречей с новыми коллекциями. Я все также дышу модой и люблю ее не меньше, чем когда была юной француженкой из Марселя.



Я уже вижу, что у нас с Ширли похожие вкусы, но ее - более свежий и современный. Будущее, о котором я мечтаю: Ширли управляет бизнесом, а я принимаю дома всю свою большую и любимую семью – троих детей и внуков, вкусно их кормлю и мы проводим вместе самое счастливое время из всех возможных. А в наши магазины все также часто заходят клиентки в поисках красивой европейской одежды, и все также все клиентки выходят довольными – они нашли то, что искали.