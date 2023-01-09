



Создатели Hogwarts Legacy ответили, заработает ли Джоан Роулинг на игре

За месяц до релиза Hogwarts Legacy, который состоится 10 февраля, снова поднялись споры по поводу участия Джоан Роулинг.



Несмотря на то, что действие Hogwarts Legacy должно происходить в большом мире Гарри Поттера, сама Роулинг никак не работала над сюжетом игры. Разработчики игры заверили, что писательница "не участвует в создании игры", добавив, что их игра – это "не новая история от Джоан Роулинг".



Однако программисты отметили, что пока они создавали мир Hogwarts Legacy, они "тесно сотрудничали с командой Роулинг во всех аспектах игры". И хотя писательница не принимала непосредственного участия в создании игры, она все равно собирается извлечь прибыль от ее успеха.



Автор все еще владеет правом интеллектуальной собственности на Гарри Поттера, а это означает, что весь контент с персонажем принесет Роулинг отчисления от продаж. Поэтому Роулинг будет фактически зарабатывать деньги и на Hogwarts Legacy.