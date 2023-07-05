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Совет Украина-НАТО проведет первое заседание 12 июля
05.07.2023 19:16 Дара Киевская

Совет Украина-НАТО проведет первое заседание 12 июля

Первое заседание Совета Украина-НАТО состоится 12 июля, говорится в программе саммита Альянса.

Согласно информации, опубликованной на сайте Альянса, заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", состоится 12 июля в 13.00.

Также запланировано публичное вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уверен, что на саммите в Вильнюсе будет объявлено о появлении формата "Совет Украина - НАТО", которое придет на смену Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что в случае утверждения союзниками повышения уровня отношений с Украиной, с Комиссии Украина-НАТО до Совета, Киев получит равные с членами альянса права.

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