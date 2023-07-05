



Совет Украина-НАТО проведет первое заседание 12 июля

Первое заседание Совета Украина-НАТО состоится 12 июля, говорится в программе саммита Альянса.



Согласно информации, опубликованной на сайте Альянса, заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", состоится 12 июля в 13.00.



Также запланировано публичное вступительное слово генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уверен, что на саммите в Вильнюсе будет объявлено о появлении формата "Совет Украина - НАТО", которое придет на смену Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что в случае утверждения союзниками повышения уровня отношений с Украиной, с Комиссии Украина-НАТО до Совета, Киев получит равные с членами альянса права.