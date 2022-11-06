



Соучредитель Twitter извинился за "слишком быстрый рост" компании

Соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси ответил на массовые увольнения в своей бывшей фирме, извинившись за "слишком быстрый" рост Twitter.



Половину сотрудников гиганта социальных сетей уволили через неделю после того, как Илон Маск купил его за 44 миллиарда долларов.



Маск сказал, что у него "не было другого выбора", кроме как сократить штат сотрудников компании, поскольку фирма теряет более 4 миллионов долларов в день.



В заявлении, опубликованном на платформе, Дорси, который ушел с поста генерального директора в ноябре, сказал, что сотрудники Twitter "сильны и жизнерадостны, они всегда найдут способ, каким бы трудным ни был момент".



"Понимаю, многие злятся на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в этой ситуации: я слишком быстро увеличил размер компании. Я извиняюсь за это. Я благодарен и люблю всех, кто когда-либо работал в Твиттере. Я не ожидаю, что это будет взаимно в этот момент… или когда-либо… и я понимаю», — добавил он.



Его заявление, по-видимому, подтверждало необходимость увольнений в фирме.



Сокращения коснулись 7500 сотрудников Twitter, и есть опасения, что это может повредить усилиям фирмы по модерации контента.



Несмотря на увольнения, Маск сказал, что политика фирмы остается "абсолютно неизменной".



В последние дни ряд крупных брендов, в том числе Volkswagen, General Motors и Pfizer, прекратили расходы на рекламу в Twitter.



Почти весь доход Twitter в настоящее время поступает от рекламы, и Маск искал способы сократить расходы и зарабатывать деньги различными способами с помощью платформы.



В преддверии широко разрекламированного шага Twitter в субботу запустил службу подписки, позволяющую пользователям покупать верификацию аккаунта на платформе за ежемесячную плату в размере 7,99 долларов США.



