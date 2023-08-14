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Сотрудников “Роснефти” попросили следить за знакомыми и доносить на них
14.08.2023 09:38 Наталья Богинская

Сотрудников “Роснефти” попросили следить за знакомыми и доносить на них

Сотрудники тюменской “Роснефти” получили письмо, о том, как противостоять вербовке, сообщает ASTRA со ссылкой на письмо.

Издание опубликовало корпоративное письмо, в котором сказано, что спецслужбы “недружественных стран вовлекают граждан РФ в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность”. 

Сотрудников просят следить за близкими и коллегами. Особенно просят обратить внимание, если знакомые “скрыто ведут телефонные переговоры” или часто уходят с работы “по семейным обстоятельствам”.

Также работников компании попросили сообщать полиции о “любых признаках девиантного поведения” людей из своего окружения “для проведения превентивных мероприятий”. Помимо этого, в письме сообщается о самых распространенных методах вербовки – шантаж и подкуп – и даются рекомендации о том, что делать “в целях профилактики риска вербовки”. 

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