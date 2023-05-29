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Сотрудники МИД возобновили забастовку
29.05.2023 18:30 Евгения Маркова

Сотрудники МИД возобновили забастовку

Сотрудники министерства иностранных дел возобновляют забастовку после того, как заморозили протест на несколько месяцев, чтобы дать возможность состояться переговорам с правительством. Причина забастовки - требование сотрудников МИД улучшить условия труда.

Организаторы протеста объявили о "санкциях", что вероятно означает приостановку предоставления некоторых услуг.

Представители МИД обвиняют Минфин в "волоките".

"Мы думали, что все решилось, но Минфин интерпретирует нашу добрую волю как слабость", — говорят в МИД.

В предыдущем раунде забастовки "санкции" вызвали серьезные перебои в предоставлении таких услуг, как обновление паспортов и получение других проездных документов.
 

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