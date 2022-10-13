



Сотрудник, уволенный за отказ работать под прицелом веб-камеры, выиграл суд

Согласно решению суда, нидерландский сотрудник американской ИТ-компании Chetu должен получить от работодателя комнесацию за незаконное увольнение в размере 75 000 евро.



В августе мужчине в Нидерландах получил распоряжение руководства поделиться своим экраном и оставить камеру включенной во время работы.



После того, как он отказался, его уволили за "отказ работать" и "неподчинение".



Суд вынес решение по этому делу в сентябре, представители компании-работодателя на заседание суда так и не явились и встречных исков не подавали.

Отчет о судебном разбирательстве опубликовало уже в октябре издание Netherlands Times.



Ранее в этом году TUC, представляющий профсоюзы в Англии и Уэльсе, предупредил, что использование технологий наблюдения на рабочем месте , включая использование ИИ для наблюдения за работниками, стало популярным во время пандемии и "вышло из-под контроля".



Методы включали в себя отслеживание электронной почты и файлов, веб-камер на рабочих компьютерах, отслеживание того, когда и сколько человек печатает, совершенных им звонков и перемещений с помощью видеонаблюдения и отслеживаемых устройств.



Он призвал к более строгому регулированию для защиты рабочих.



Макс Уинтроп, партнер юридической фирмы Sintons LLP, сказал, что слежка за сотрудниками значительно усилилась, поскольку необходимые технологии стали более доступными, а работодатели стремились следить за сотрудниками, работающими из дома.



Но он сказал, что нет простого ответа на вопрос, нарушал ли какой-либо конкретный мониторинг неприкосновенность частной жизни сотрудника в Великобритании.



"Это зависит от обстоятельств. Законная причина для наблюдения, такая как предотвращение кражи или причинения физического вреда работникам, скорее всего, будет положительно рассмотрена судом", — сказал г-н Уинтроп, член Комитета по трудовому праву Общества юристов.



"Простое введение режима интрузивного наблюдения без уважительной причины, особенно если мониторинг осуществляется в местах, где сотрудники могут разумно ожидать конфиденциальности, не является законным".



Суд постановил, сославшись на постановление Европейского суда по правам человека, что "видеонаблюдение за работником на рабочем месте, скрытое или нет, должно рассматриваться как значительное вторжение в частную жизнь работника".



Суд установил, что для наблюдения со стороны Chetu не было достаточных оснований, и, следовательно, это нарушило право сотрудника на неприкосновенность частной жизни.

