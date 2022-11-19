



Сотрудник CNN уволен из-за антисемитских твитов

Внештатный сотрудник CNN Идрис Мухтар Ибрагим лишился работы из-за антисемитского твита, опубликованного в 2014 году.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Твиты Ибрагима восьмилетней давности были обнародованы ранее на этой неделе. В них он хвалил ХАМАС и написал "#TeamHitler". Руководство CNN на фоне разгоревшегося скандала решило уволить журналиста.

Ибрагим работал внештатным сотрудником, освещая ряд международных сюжетов для CNN, включая Израиль. Ранее он также работал в Deutsche Welle.

HonestReporting поставил под сомнение способность Ибрагима беспристрастно освещать арабо-израильский конфликт, учитывая его "очевидную ненависть к Еврейскому Государству".

В одном из твитов в 2014 года он выразил явную поддержку Адольфу Гитлеру.

"Я начал поддерживать сборную Германии, узнав, что Месси поддерживает Израиль. #teamHitler", - тогда написал он.

В другом твите Ибрагим ответил на вопрос Al Jazeera English о том, имеет ли ХАМАС право на борьбу.

"ХАМАС защищают свою землю. Да, они имеют право на вооруженную борьбу", — сказал он.