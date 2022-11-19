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Сотрудник CNN уволен из-за антисемитских твитов
19.11.2022 21:53 Алина Груднева

Сотрудник CNN уволен из-за антисемитских твитов

Внештатный сотрудник CNN Идрис Мухтар Ибрагим лишился работы из-за антисемитского твита, опубликованного в 2014 году.

 
Об этом сообщает The Daily Mail.
 
Твиты Ибрагима восьмилетней давности были обнародованы ранее на этой неделе. В них он хвалил ХАМАС и написал "#TeamHitler". Руководство CNN на фоне разгоревшегося скандала решило уволить журналиста. 
 
Ибрагим работал внештатным сотрудником, освещая ряд международных сюжетов для CNN, включая Израиль. Ранее он также работал в Deutsche Welle.
 
HonestReporting поставил под сомнение способность Ибрагима беспристрастно освещать арабо-израильский конфликт, учитывая его "очевидную ненависть к Еврейскому Государству".
 
В одном из твитов в 2014 года он выразил явную поддержку Адольфу Гитлеру.
 
"Я начал поддерживать сборную Германии, узнав, что Месси поддерживает Израиль. #teamHitler", - тогда написал он.
 
В другом твите Ибрагим ответил на вопрос Al Jazeera English о том, имеет ли ХАМАС право на борьбу.
 
"ХАМАС защищают свою землю. Да, они имеют право на вооруженную борьбу", — сказал он.

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