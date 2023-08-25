



Сотрудник ЧМ по легкой атлетике оказался фанатом нацизма. Фото

В Будапеште с 19-27 августа проходит Чемпионат мира по легкой атлетике 2023 года.



Фотография нацистской символики на шее одного из охранников была сделана в день открытия соревнований, сообщает Bild.



В охранной компании заявили, что во время собеседования при приеме на работу мужчина надел капюшон, поэтому работодатель ничего не знал о татуировке на шее. В компании заверили, что работника сразу же уволили после скандала.







Напомним, что эмблема в виде сдвоенной руны "зиг" обозначает SS, аббревиатуру от Schutzstaffel. Это военизированное формирование национал-социалистической партии Адольфа Гитлера, которое во время войны совершало самые страшные преступления нацизма в истории человечества.



В Германии публичная демонстрация подобных символов - уголовное преступление.