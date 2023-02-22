



Сотрудницу британской тюрьмы судят за секс с заключенным

Бывшая тюремная надзирательница, 27-летняя Джоанн Хантер, предстала перед судом Манчестера и Солфорда после того, как пронесла в тюрьму марихуану и мобильный телефон для заключенного, с которым у нее были неподобающие отношения, сообщает MailOnline.



27-летней Джоанн Хантер было предъявлено обвинение в cговоре с целью совершения неправомерных действий на государственной службе. Отмечается, что она якобы поддерживала отношения во время работы в HMP Forest Bank в Солфорде.



Ей также было предъявлено обвинение в том, что в декабре 2020 года она пронесла в тюрьму запрещенные мобильный телефон и каннабис.



Далее Хантер из Бери, Большой Манчестер, должна явиться на досудебное слушание в Королевском суде Манчестера 23 марта.



На ее странице в LinkedIn указано, что она работала тюремным надзирателем с декабря 2018 года по декабрь 2020 года.



В нем также говорится, что она окончила прикладные социальные науки и исследования и получила степень магистра в области изучения детства и юношества в Бедфордширском университете.

