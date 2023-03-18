



Сотрудница McDonald’s: “Нормальный” кофе – это не то, что вы думаете

Сотрудница сети быстрого питания McDonald’s считает, что клиенты недостаточно конкретны в своих заказах, и это вызывает путаницу.

Эбби Селби объяснила, что терпеть не может, когда клиенты заказывают “обычный кофе” к завтраку McMuffin, поскольку слово “обычный” может быть разным у каждого человека. По ее мнению, это приводит к путанице.



В видео, размещенном в ее TikTok-аккаунте @abbieselbby, сотрудница McDonald’s рассказала о нескольких вещах, которые ее раздражают на работе, причем первыми в списке были дебаты о кофе.



Разыгрывая типичный разговор, Эбби сказала: “Здравствуйте, добро пожаловать в McDonald’s, что я могу предложить вам сегодня утром?”, На что клиент ответил: “Могу ли я получить двойную колбасу и яичный макмаффин с обычным кофе?" Затем девушка перечисляет доступные виды кофе, прежде чем покупатель прервал ее и сказал: “О нет, нет, нет, я не хочу ничего из этого. Я просто хочу нормальный, нормальный кофе”. Но после получения заказа вернулся к стойке и пожаловался: “Мне дали белый кофе, когда я специально просил черный”. Затем Эбби объяснила: “О, мне очень жаль, это, должно быть, моя ошибка. Вы сказали обычный кофе, поэтому я подумала о белом кофе”.



Затем Эбби рассказала о ситуации, когда при уборке мусора, оставленного на пустом столе, появляются клиенты и заявляют, что она выбросила их еду, и нахально требуют еще. Работница фаст-фуда также поделилась, как ее раздражает, когда клиенты делают заказ, не решив, чего они хотят, особенно если они с детьми, которые часто меняют свои пожелания.



“Вообще-то, нет, извините, он хочет молочный шоколадный коктейль сейчас. О, нет, извините, сейчас он хочет фруктовый мармелад. Ой, извините, вместо этого он хочет немного Fanta”, – смоделировала типичную сцену девушка.



Пост Эбби привлек коллег-сотрудников McDonald's, которые в комментариях поделились похожими ситуациями, в которых они оказались при работе с клиентами.



“Это все так верно, ненавижу таких клиентов”, – написали комментаторы.