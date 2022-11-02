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Сотни ультраортодоксальных солдат прошли праздничным маршем по улицам Иерусалима
02.11.2022 19:19 Евгения Маркова

Сотни ультраортодоксальных солдат прошли праздничным маршем по улицам Иерусалима

Сегодня утром, в среду, по улицам Иерусалима прошли сотни солдат ультраортодоксального батальона "Неца Иегуда". Путешествие началось в Ган-Сакере и закончилось у Западной стены. Марш стал началом полковой подготовки, которая проходит в долине реки Иордан после периода активной оперативной деятельности в Иудее и Самарии.

Шествие сопровождалось песнями и танцами к которым по ходу присоединялись местные жители.

Генеральный директор Ассоциации "Неца Иегуда" Йосси Леви выступил перед с солдатами: "Батальон является ядром интеграции ультраортодоксов в ЦАХАЛ и общество и пользуется большим уважением у высшего командования ЦАХАЛа и умеренной ультраортодоксальной общественности", — сказал он.

Следует отметить, что батальон «Нецах Иегуда» на этой неделе завершил многомесячное боевое дежурство в Гуш-Тальмоним в секторе Биньямин. Во время службы солдаты батальона провели сотни арестов и обширную оборонительную и наступательную деятельность в рамках обеспечения безопасности граждан, за что получили много похвал.
 

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