Sotheby's продаст корону, мантию и еще 1500 вещей Фредди Меркьюри

Британский аукцион Sotheby's продаст более полутора тысяч вещей, принадлежавших фронтмену Queenи – покойному поп-певцу Фредди Меркьюри. Там ожидают выручить минимум $7,4 миллиона. Об этом пишет пресс-служба аукциона.



Вещи культового музыканта сейчас хранятся в его лондонском особняке Garden Lodge. Там, в частности, есть корона и красная мантия из финального исполнения песни God Save the Queen во время последнего тура Меркьюри с Queen. Их оценивают в 100 тысяч долларов.



На торгах продадут и картины XIX-XX веков, акустическую гитару 1975 года, сценические костюмы, фарфоровые изделия, серебристый гребешок для усов от Tiffany & Co и многое другое.



Часть вырученных денег планируется передать фонду Mercury Phoenix Trust и фондау борьбы со СПИДом Элтона Джона.

The Icon. The Man. #TheWorldofFreddieMercury is coming to #SothebysLondon this summer, unveiling Mercury’s never-before-seen collection for the first time ever in a month-long exhibition and auction series.



Discover more: https://t.co/KW001NvPU9 pic.twitter.com/2cjNmWe1aU