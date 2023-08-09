



Состояние здоровья Бари Алибасова ухудшилось

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова в интервью сообщил об ухудшении состояния здоровья его отца.



“Кроме традиционных проблем с памятью, которую нужно поддерживать, есть и другая серьезная проблема: у папы продолжает сужаться пищевод”, – сказал он.



По словам сына продюсера, на недавний день рождения Бари приготовили мясной стейк стоимостью 15 тысяч рублей, который в итоге пришлось перемолоть из-за того, что он не проходил в пищевод.



Проблемы с пищеводом у Бари Алибасова начались после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб “Крот” и обжег внутренние органы.