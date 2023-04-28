



Состояние российских миллиардеров превысило полтриллиона долларов — Forbes

Самые богатые люди России увеличили свое состояние за последний год на 152 миллиарда долларов благодаря высоким ценам на природные ресурсы и оправились от огромной потери состояния, которую они понесли сразу после начала войны на Украине, сообщает Forbes Россия.



Россия официально насчитывает 110 миллиардеров в списке, что на 22 больше, чем в прошлом году, согласно российскому изданию Forbes , которое сообщило, что их общее состояние увеличилось до 505 миллиардов долларов с 353 миллиардов долларов, когда был объявлен список на 2022 год.



Список был бы еще длиннее, если бы пять миллиардеров — основатель DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Freedom Finance Тимур Турлов и соучредители JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков — не отказались от российского гражданства, пишет Forbes .



"На результаты прошлогоднего рейтинга также повлияли апокалиптические прогнозы о российской экономике", — отмечает Forbes, добавляя, что общее состояние российских миллиардеров в 2021 году, до начала войны, составляло 606 миллиардов долларов.



Андрей Мельниченко , сколотивший состояние на удобрениях, был назван Forbes самым богатым человеком России с оценочным состоянием в 25,2 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает его состояние в прошлом году.



Владимир Потанин, президент и крупнейший акционер "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля, занял второе место среди самых богатых людей России с состоянием в 23,7 миллиарда долларов.



Владимир Лисин, контролирующий сталелитейный завод НЛМК и признанный в прошлом году самым богатым человеком в России, занял третье место в списке Forbes Russia с состоянием в 22,1 миллиарда долларов.



Новые российские имена в списке Forbes включают миллиардеров, которые заработали деньги на продуктах питания, супермаркетах, химикатах, строительстве и фармацевтике, что указывает на то, что внутренний спрос в России остается высоким, несмотря на санкции.

