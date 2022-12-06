



Состояние погибшего Аарона Картера унаследует его годовалый сын

Имущество певца Аарона Картера стоимостью 446 000 фунтов стерлингов будет оставлено его годовалому сыну Принсу после трагической смерти музыканта в прошлом месяце.



Аарон, прославившийся как поп-певец среди подростков в конце 1990-х годов, трагически скончался 5 ноября в возрасте 34 лет. Его тело нашли в ванной в его доме.



Певец не оставил завещания, и его семья сообщила, что они планируют обеспечить наследство его сыну Принцу.



Причина смерти Аарона до сих пор неизвестна, близкие ждут отчета токсикологии.



Сестра-близнец Аарона, Энджел, подала заявку на должность администратора его поместья, чтобы защитить интересы наследника.



Мать покойного певца, Джейн Картер, призналась, что стремится построить отношения с внуком Принсом и его матерью Мелани Мартин, с которой она еще не встречалась.



Джейн Картер подтвердила, что хочет, чтобы имущество Аарона перешло к ее внуку, поскольку остальные члены семьи уже достаточно обеспечены и не нуждаются ни в какой части наследства.