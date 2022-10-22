



Состояние Илона Маска за год сократилось больше чем на $100 млрд

В ноябре 2021 года американский предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. Тогда журнал Forbes оценил его состояние в $320,3 млрд. Но за год многое изменилось. В 2022-м Маск потерял 35% своих денег. Сегодня его состояние оценивается в $209,4 млрд, пишет Insider.



Причиной этому стало резкое падение цен на акции Tesla, которой владеет предприниматель. Согласно последней опубликованной отчетности, выручка компании по-прежнему не оправдала ожиданий некоторых аналитиков.



Не менее веской причиной падения дохода Илона стала также сделка по покупке социальной сети Twitter.



"Проблема для инвесторов Tesla заключается в том, что Маск, скорее всего, продаст больше акций для финансирования этой сделки, которая, как мы полагаем, войдет в историю как одна из худших и наиболее переплаченных в истории рынка", — заявил аналитик Wedbush Дэн Айвз.



Но это не единственные проблемы Илона Маска на данный момент. Из-за его постов в Twitter про окончание войны в Украине, которые вызвали негативную реакцию у общественности, США могут проверить источники финансирования компаний предпринимателя на угрозу национальной безопасности страны. По сообщению Bloomberg, в администрации Джо Байдена обеспокоены дружественной позицией Маска по отношению к России, а также его угрозами прекратить поставки спутниковго интернета Starlink в Украину.