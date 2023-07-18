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Состоялась 32-я церемония вручения Шнобелевской премии: кому и за что ее дали
18.07.2023 21:44 Наталья Богинская

Состоялась 32-я церемония вручения Шнобелевской премии: кому и за что ее дали

Десять лауреатов получили свою долю внимания и 10 трлн зимбабвийских долларов (около 10 долларов США), сообщается на сайте премии improbable.com.

Премию в номинации “Техника безопасности” дали шведскому инженеру Магнусу Генсу, который изобрел чучело для проведения краш-тестов автомобилей.

В номинации “Техника” победил японский профессор Ген Мацудзаки, выяснивший, как эффективнее использовать пальцы для вращения ручки двери.

Сертификат победителей в номинации “Прикладная кардиология” получили ученые за исследование того, что сердца влюбленных начинают биться синхронно.

В номинации “История искусства” победили ученые из Нидерландов, обнаружившие на глиняных сосудах доказательства майя, что древние индейцы во время ритуалов делали клизмы с наркотическим веществом.

Жюри также отметило работу ученых, изучавших причины сложности восприятия юридических текстов, они стали лауреатами в премии “Литература”.

В категории “Биология” победили ученые, которые исследовали анатомические особенности бразильских и колумбийских скорпионов.

Также несколько групп ученых получили Шнобелевскую премию за исследование того, почему утята держатся друг за другом и мамой-уткой, за изучение снижения боли и побочных эффектов от химиотерапии с помощью мороженого, за поиск причины успеха не талантливых, а счастливых людей, за разработку алгоритма для сплетников, который поможет им выбрать, когда говорить правду, а когда можно украсить.

В этом году церемония прошла в онлайн-формате.

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