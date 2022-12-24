



Составлен топ мастурбирующих городов России

Россияне стали больше экспериментировать в интимной жизни и активнее закупаться секс-игрушками. Чаще всего они выбирают классические вибраторы, клиторальные стимуляторы и мастурбаторы для мужчин, причем не только для индивидуальных утех, но и для использования с партнеромсообщает E1.ru.



рупные интернет-магазины составили рейтинг городов, лидирующих по объемам продаж интимных товаров. В выборе первого и второго места маркетплейсы оказались единодушны, отдав их Москве и Санкт-Петербургу.



На третьем месте, по версиям «СберМегаМаркета» и Ozon, оказался Краснодар, а сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко», которая с прошлого года тоже продает товары для взрослых, включила в тройку лидеров по выручке от продажи таких товаров Екатеринбург. В числе любителей секс-игрушек оказались жители Красноярска, Новосибирска и Казани.