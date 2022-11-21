



Соседи в ужасе: Пермский людоед вышел на свободу и вернулся в свой дом

Из колонии вышел пермский людоед Михаил Малышев. В начале 2000-х каннибала осудили за убийство двух человек и приговорили к 23-ём годам лишения свободы. Причём исследования на полиграфе показали, что на счету Малышева, скорее всего, не два, а восемь убийств.



Убил и съел двух человек, варил суп из собак и кошек, полгода держал в рабстве и издевался над молодой девушкой, а ещё угощал друзей блюдами из человеческого мяса, - и это еще не полный перечень преступных и отвратных деяний пермского людоеда. Человек, олицетворяющий персонажа из детских страшилок, освободился из Чусовской колонии 28-го октября и поселился по своему прежнему адресу на улице Рыбалко в Перми.



Наклейка на его двери "Охраняется полицией" и периодические визиты участкового не внушают жителям доверия: взрослые боятся оставлять детей без присмотра, гулять и ходить на работу. Многие слишком хорошо помнят, какой кошмар творился за соседними стенами. Поначалу они хотели установить видеонаблюдение 24/7, но теперь уверены, что оно не помешает Михаилу взяться за старое.



