



Соседи борются с застройщиками за роскошный дом Шинейд О'Коннор

Соседи объявили войну застройщикам, которые хотят превратить роскошный дом покойной ирландской певицы Шинейд О'Коннор в Монтебелло в пять роскошных квартир.



По данным британской газеты Daily Mail, особняк на берегу моря знаменитость купила в далеком 2007 году примерно за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.



Застройщики пытаются получить разрешение на то, чтобы превратить ее бывший дом с оригинальным ремонтом в трехэтажное строение с роскошными квартирами. Совет графства Уиклоу в Ирландии отказался выдавать разрешение в ответ на запрос, который был подан еще в апреле.



Тогда было сказано, что такая постройка обесценит соседние дома. Соседи также выступили категорически против строительства, поскольку здание закроет им обзор на живописные места.



Теперь же заявитель хочет подать апелляцию на решение властей, поскольку тот "является необоснованным".