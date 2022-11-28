



Сообщения о штрафах за парковку будут посылать на телефоны водителей

Министр юстиции Гидон Саар опубликовал меморандум об изменении инструкций, согласно которому власти будут отправлять сообщение о штрафе за нарушения правил парковки прямым сообщением на мобильный телефон водителя.



Таким образом, граждане смогут получать информацию о штрафах в режиме реального времени - и, следовательно, иметь возможность обжаловать их в случае необходимости и избежать начисления процентов и ареста счетов.



На сегодняшний день такие органы власти, как полиция и муниципалитет, обязаны отправлять штрафы, которые получают граждане, по почте, не проверяя, что водители их получили. Из-за этого иногда случается так, что эти сообщения пропускаются - и на банковский счет начисляются огромные проценты и взыскания.



