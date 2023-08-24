Сообщение о насилии в доме Ники Минаж переросло в выдачу ордера на арест
Полиция выдала ордер на арест женщины, которая сообщила о том, что в доме скандальной рэперши Ники Минаж произошел случай насилия над ребенком.
По данным TMZ, полиции удалось установить личность "подозреваемой".
Уточняется, что одиозная исполнительница стала жертвой розыгрыша. Некая женщина по имени Стефани Белл позвонила в полицию и сообщила о том, что в доме знаменитости в Сан-Фернандо ребенок подвергся насилию, а само здание загорелось.
"Отличная детективная работа. Очень благодарна вам за это. Прокурор предъявил одно обвинение за вызов и одно - за ложное сообщение. Слава Богу", - сообщила рэперша в соцсети.
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