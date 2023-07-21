



Sony представила эпичный набор консолей Spider-Man 2 PlayStation 5 – видео

PlayStation и разработчик Insomniac Games показали новое ограниченное издание пакета Marvel's Spider-Man 2, которое выйдет накануне октябрьского выпуска игры. Набор включает в себя цифровую консоль PlayStation 5, специальные чехлы для консолей и соответствующий контроллер DualSense.



Анонс был сделан вскоре после того, как PlayStation выпустила новый сюжетный трейлер для Marvel's Spider-Man 2. Предварительные заказы на набор, а также на специальные обложки и DualSense, которые можно приобрести отдельно, откроются 1 сентября. Набор PS5 также включает в себя ваучер на цифровую копию игры на момент ее запуска 20 октября.



"Человек-паук Marvel 2 будет показан на нестандартном аппаратном обеспечении PlayStation 5", – говорится в блоге PlayStation. “Консоль PS5 – Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle имеет специальный дизайн обложки консоли PS5 с приближающимся симбиотом к белому значку паука. Кроме того, включен соответствующий беспроводной контроллер DualSense, вновь показывающий, что угроза симбиотов ползает по всему контроллеру”.



Каждый, кто предварительно закажет набор, включающий цифровую копию стандартного издания игры, также получит те же бонусы за предварительный заказ, что и те, кто предварительно закажет игру отдельно. Эти бонусы состоят из ранней разблокировки костюма Arachknight для Питера с тремя цветными вариантами, ранней разблокировки костюма Теневого паука для Майлза с тремя цветными вариантами, ранней разблокировки гаджета Web Grabber и трех баллов навыков.