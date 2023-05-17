



Соловьев призвал “гнать метлой” мигрантов, не вставших на учет в военкомат

Мигрантов, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет, надо “гнать метлой под зад”, считает пропагандист Владимир Соловьев. По его мнению, иностранцы, переехавшие в Россию, сделали свой выбор осознанно, давали клятву и присягу, в которых есть обязанность защищать страну.



“Ты же присягу принимаешь, клятву даешь, что теперь гражданин Российской Федерации. А там есть почетная обязанность защищать Родину. Если начинаешь хитрить, гнать. И тех, кто поспособствовал, тоже бы найти и наказать. Такое мое скромное мнение”, – сказал Соловьев.



Он отметил, что в России существуют проблемы с миграционным законодательством и правоприменительной практикой. По мнению телеведущего, важно точно узнать, “сколько из новых граждан страны стоят на воинском учете, сколько из них людей призывного возраста”.



Соловьев также считает, что нужно выяснить, какое количество из переехавших в Россию были частично мобилизованы или пошли добровольцами на “специальную военную операцию”. Он уверен, что закрывать глаза на существование проблемы нельзя, и призвал автоматически отзывать паспорта у тех, кто отказался вставать на учет и выполнять воинский долг.



В России за уклонение от военной службы по призыву предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Ответственность могут понести граждане без законных оснований для освобождения от призыва либо отсрочки.

