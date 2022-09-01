



Соловьев набросился на Пугачеву - Примадонна ответила

Российский телеведущий Владимир Соловьев в грубой манере прокомментировал возвращение певицы Аллы Пугачевой в РФ. Он назвал Примадонну "дерьмом" и обвинил в мелочности.



"Вы зачем всё это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачёва. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?" - заявил Соловьев.



Примадонна не осталась в стороне и ответила на выпады со стороны телеведущего. Однако, в отличии от него, сделала это в крайне сдержанной манере.



"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", – написала она в своем Instagram.



