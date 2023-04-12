



Солиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Солист группы Backstreet Boys Ник Картер вновь угодил в скандал.



По данным TMZ, певица Мелисса Шуман обвинила "коллегу по цеху" в изнасиловании.



По ее словам, Ник принудил ее вступить с ним в интимную связь в 2002 году в Санта-Монике, когда ей было всего 18 лет.



На тот момент девушка выступала в группе Dream. По словам певицы, она хотела сохранить невинность до свадьбы, но Картер заставил ее расстаться с девственностью.



По данным издания, это уже второй ее иск против артиста. Пять лет назад офис окружного прокурора отказаться возбуждать уголовное дело.

