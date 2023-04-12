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Солиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании
12.04.2023 22:08 Алина Груднева

Солиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Солист группы Backstreet Boys Ник Картер вновь угодил в скандал.

По данным TMZ, певица Мелисса Шуман обвинила "коллегу по цеху" в изнасиловании.

По ее словам, Ник принудил ее вступить с ним в интимную связь в 2002 году в Санта-Монике, когда ей было всего 18 лет.

На тот момент девушка выступала в группе Dream. По словам певицы, она хотела сохранить невинность до свадьбы, но Картер заставил ее расстаться с девственностью.

По данным издания, это уже второй ее иск против артиста. Пять лет назад офис окружного прокурора отказаться возбуждать уголовное дело.
 

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