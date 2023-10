Солист U2 Боно почтил память убитых израильтян – видео

Множество знаменитостей выразили свою поддержку Израилю. Вечером 8 октября Боно из U2 присоединился к ним во время концерта группы в The Sphere в Лас-Вегасе.



Он рассказал о сотнях мужчин и женщин, убитых террористами ХАМАСа на музыкальном фестивале.



Bono of U2 talks about the hundreds of young men and women who were murdered by Hamas terrorists at the music festival in #Israel.



His statement was made during the band’s concert at The Sphere on Sunday night in Las Vegas. pic.twitter.com/UtFYjdGfVv