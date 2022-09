Солист Imagine Dragons расстался с женой

Американский певец, солист популярной группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс сообщил о разрыве с женой.



Пара была в браке 11 лет, у них родилось четверо детей.



"Мне грустно сообщать, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Аей расстались. Быть прекрасными родителями для наших детей - наш приоритет номер один. Спасибо, что поддерживали нас любовью и заботой все эти годы.", - написал Рейнольдс в Twitter.





I am saddened to say that after many beautiful years together Aja and I have separated. Being great parents to our children is our number one priority. Thank you for always supporting us with love and care for all these years.