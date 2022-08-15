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Солист группы Metallica разводится - СМИ
15.08.2022 13:48 Александр Юзовский

Солист группы Metallica разводится - СМИ

Фронтмен группы группы Metallica Джеймс Хетфилд разводится со своей женой Франческой Томаси после 25 лет брака, о чем сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, инициатором развода стал сам музыкант. Сообщается, что еще в начале года он подал документы на развод, но держал это в тайне.

Сами же супруги пока не комментировали эту информацию.

Пара поженилась в 1997 году. За 25 лет брака у них родилось трое детей – дочери Калли и Марселла, а также сын – Кастор.

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