



София Ротару не продала свою московскую квартиру, а купила новое жилье в Италии

Продюсер Илья Саглиани поделился информацией о том, что певица София Ротару не продала свою московскую квартиру, но приобрела новое жилье в Италии. Эту информацию сообщает kp.ru.



Согласно данным издания, Ротару в настоящее время находится в Италии вместе с семьей, где и было приобретено новое жилье. Саглиани сказал: «Сейчас у Ротару в Италии есть недвижимость, и это не единственная ее недвижимость за границей».



Саглиани также подчеркнул, что ее московская квартира остается в ее собственности и находится в закрытом доступе. Он также выразил мнение, что продажа этой квартиры может быть затруднительной, поскольку многие из коллег артистки, разделяющие патриотические взгляды, могут не захотеть связываться с этой сделкой.



СМИ ранее сообщали, что этим летом София Ротару воссоединилась с сыном, невесткой и внуком, которые проживали в Италии более года. Ранее она также приобрела дом в этой стране, оформив его на имя сына Руслана Евдокименко.



Руслан живет в Италии вместе с женой Светланой и 29-летним сыном Анатолием, в то время как его 22-летняя дочь София проживает в США, но часто навещает своих близких.