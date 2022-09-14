



Софи, графиня Уэссекская - любимая невестка королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II старалась дипломатично общаться со всеми своими невестками. Но была у нее и своя любимица.



Любимой невесткой королевы считается Софи, графиня Уэссекская, жена младшего сына принца Эдварда, которая поддерживала близкие отношения с королевой. Жена принца Эдварда часто сопровождала Елизавету во время воскресных поездок в церковь во время посещения Балморала и Сандрингема.



У них были общие увлечения. Софи Уэссекская разделяла страсть королевы к военной истории и они могли часами сидеть, изучая древние документы в Королевских архивах в Виндзорском замке.



Во время пандемии, когда ограничения были частично сняты, Софи регулярно гуляла с королевой в Большом Виндзорском парке, а после смерти принца Филиппа, фактически стала ее "опорой".