



Социально-экономический рейтинг Иерусалима упал на один пункт

Иерусалим опустился с третьего на второе место в социально-экономическом рейтинге, публикуемом Центральным статистическим бюро. В опросе, который относится публикуется каждые два года, десятый уровень – самый богатый в стране, а первый – самый бедный.



В предыдущем опросе Иерусалим поднялся со второго уровня на третий, что было встречено мэром Моше Леоном как “замечательная новость для города”.



В рейтинге за 2015 год Иерусалим переместился с третьего уровня на второй, как и в последнем опросе. Тогдашний мэр Нир Баркат приветствовал эту новость, потому что более низкий рейтинг привлекает "выравнивающие гранты", а также другие льготы, такие как субсидии для дошкольников и бесплатный транспорт для школьников.



Рейтинг большинства других крупных городов Израиля в сегодняшнем отчете не изменился. Лидируют Савьон , Кфар-Шмарьягу и Лехавим. Модиин-Маккабим-Реут находится на девятом месте, но Нес-Циона опустилась с девятого уровня на восьмой пункт.



Тель-Авив, Рамат-Ган и Герцлия остаются на восьмом месте, а Хайфа, за ними следуют Ришон ле-Цион и Петах-Тиква. Беэр-Шева находится на пятом уровне, а в последнем опросе Ашдод, Рамла и Димона поднялись с четвертого на пятый пункт.



Самый низкий рейтинг получили бедуинские города Неве-Мидбар, Арара и Тель-Шева, а также ультраортодоксальные еврейские города Модиин-Иллит и Бейтар-Иллит. Бней-Брак, как и Иерусалим, находится на втором месте снизу.