



Сочетание передовой и альтернативной медицины в родильных залах медцентра "Меир"

Рефлексология, холистический медицинский массаж и процедуры шиацу: нет, это не день удовольствий с подружками в недавно открывшемся спа-центре, а именно родильные залы в медицинском центре "Меир", где, с недавних пор команда квалифицированных и опытных терапевтов из «Клалит рефуа машлима» проводят процедуры альтернатинвной медицины, которые помогут уменьшить боль и стресс, естественным образом сопровождающие самое захватывающее событие в жизни.

«Роды — это радостное и волнующее событие, которое может сопровождаться тревожностью и болью, поэтому рефлексотерапия, шиацу и лечебный массаж могут помочь во время и после родов», — объясняет доктор Гиль Шехтер, заведующая родильными залами медицинского центра "Меир" из группы «Клалит» и добавляет: «В родильном отделении «Меир» считается, что важно позволить каждой роженице выбрать свой собственный путь, сохраняя при этом безопасность матери и новорождённого. Вот почему мы решили интегрировать методы альтернативной медицины в терапевтический комплекс».



Процедуры альтернативной медицины стали одним из множества нововведений в родильном отделении, в том числе: роды в воде, которые позволяют лучше справляться с родовыми болями, и кесарево сечение в спокойной атмосфере. Кроме того, Михаль Перес, заведующая сестринским персоналом в родильном отделении медицинского центра «Меир», поясняет: «Акушерки больницы «Меир» постоянно проходят курсы повышения квалификации, чтобы быть максимально полезными роженицам в процессе родов. Мы обучены методу Spinning Baby, что позволяет лучше расположить ребенка в родовых путях благодаря движениям таза и тела. Мы считаем, что каждая роженица может получить положительный опыт от родов, если целая команда заботится о ней и ее ребенке».



«Процедуры альтернативной медицины рекомендуются врачами и выполняются командой профессиональных, квалифицированных и опытных терапевтов «Клалит рефуа машлима» объясняет д-р Гил Шехтер. Прекрасные проекты часто являются результатом сотрудничества, и интеграция альтернативной медицины в родильное отделение - это проект, который приносит с собой лучшее из обоих миров ради комфорта и благополучия рожениц.



«Процедуры в родильном зале имеют чрезвычайно важное значение и могут повлиять на способность роженицы справляться с болью и схватками, помочь расслаблению, уменьшить мышечную боль и многое другое», — объясняет доктор Шехтер.



В родильных залах медицинского центра "Меир" в течение недели в утренние часы предоставляются различные дополнительные медицинские процедуры, в том числе:

Рефлексотерапия - наиболее востребованная тактильная терапия для рожениц и беременных. Во время родов рефлексология может помочь благодаря уникальной методике. Процедура также подходит для женщин, которые получили эпидуральную анестезию и лежат на спине.



Шиацу — японская лечебная техника, основанная на китайской медицине в сочетании с западными методиками. Значение слова «шиацу» — «давление пальцами» (ши = палец, ацу = давление).

Техника надавливания создает ощущение «обнимания каждого органа», и по этой же причине японцы обычно говорят, что «сердце шиацу — это сердце матери». Во время родов процедура будет пытаться помочь организму облегчая боли, связанные с родами, и устраняя блокировки. Давление на энергетические каналы в теле (меридианы), связанные с маткой, будет использоваться, чтобы помочь плоду опуститься, войти в родовые пути и начать активные роды.

Холистический лечебный массаж – наши массажисты смогут значительно облегчить боли, возникающие во время беременности, из-за явных изменений, вызывающих нагрузку на поясницу и ноги. Массаж в первую очередь предназначен для расслабления и снятия мышечной боли.



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