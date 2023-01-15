



Событие года: Юбилейный концерт Евгения Доги "Мой ласковый и нежный... вальс"

…ОН имеет славу планетарного масштаба. ОН признан одним из самых известных композиторов ХХ века. ОН – автор симфоний, кантат, струнных квартетов и сюит; автор гениальной музыки к более чем 200 кинолентам («Табор уходит в небо», «Королева Марго», «Мария, Мирабела», «Одиноким предоставляется общежитие» и др.). ОН – автор вальса к киноленте «Мой ласковый и нежный зверь», признанного ЮНЕСКО одним из четырех величайших музыкальных шедевров XX века, а президент США Рональд Рейган в разгар «холодной войны» назвал его своей самой любимой современной мелодией. Наконец, ОН – творец музыки, которая вошла в международный рейтинг лучших музыкальных произведений всех времен – ЕГО имя золотыми буквами вписано в топ-200 авторов когда-либо написанных музыкальных шедевров классической музыки: сразу две ЕГО композиции оказались в одном списке с творениями Бетховена, Вивальди и Чайковского.



Конечно же, речь идет об Евгении ДОГЕ – гениальном музыканте, человеке-легенде, Маэстро, который в рамках мирового турне посетит Израиль с большим юбилейным вечером «Мой ласковый и нежный… вальс» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.







Для жителей и гостей Хайфы, Петах-Тиквы, Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашдода (в этих городах пройдут концерты) – это уникальная возможность услышать самые известные произведения Маэстро в Его исполнении!



Старшее поколение подтвердит: любимые мелодии даже через десятки лет звучат так, что вызывают дрожь по телу и слезы в глазах, – настолько они душевные и проникновенные. Ведь это не просто музыкальные произведения – это ностальгия по ТЕМ временам, пусть и очень непростым, это ностальгия по «нашей молодости», когда на танцплощадках в легком вальсе парни кружили застенчивых девушек под мелодию «Мой ласковый и нежный зверь…».







Ну да, воспоминания, ну да, ностальгия. Современная молодежь это вряд ли поймет. Позволим себе не согласиться и заверить в обратном: колоссальное удовольствие от концерта молодое поколение тоже получит – неподдельность нот, откровенность слов, где-то даже интимность, покажет другую, забытую (а, может, даже не известную) в современном музыкальном движе музыку. Это не электроника, не рейв, не дэнс, не техно – это божественная музыка, которая невольно заставляет думать, мечтать, надеяться и главное – Любить!..



Кстати, а знали ли вы, что для самого Евгения Доги популярность вальса «Мой ласковый и нежный зверь» по сей день остается великой загадкой? А то, что Маэстро не любит, когда ему говорят «слава»? «Слава? Я не люблю это слово применительно к себе. Какая слава? Можно сказать – признание», – так зачастую поправляет собеседников композитор. Согласитесь, странно слышать такое от признанного во всем мире Маэстро. Но таков Евгений Дога – скромность и самоирония у него с детства.







Еще одно признание композитора – он очень тщательно отбирает тех, кто с ним работает, с кем ему выходить на одну сцену. И это очень заметно по списку звездных гостей юбилейного вечера «Мой ласковый и нежный… вальс» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Нежность великой музыки и мелодию удивительных песен из кинофильмов «Табор уходит в небо», «Анна Павлова», «Лаутары», «Гонки по вертикали», «Королева Марго», «Мария Мирабела» и многих других, вместе с Маэстро Евгением Догой публике будут дарить уже полюбившиеся израильскому зрителю артисты:



• Методие БУЖОР – молдавский оперный и эстрадный певец; участник международных оперных конкурсов; различных телешоу и развлекательных программ, известный своими совместными работами со многими звездами;





• Светлана ТОМА – та самая Рада из «Табора, который уходит в небо», – любимая не одним поколением актриса и артистка; режиссеры ее ценят за невероятный талант и отдачу на съемочной площадке;





• популярная группа DoReDos – победители престижных музыкальных конкурсов; участники многих талант-шоу и развлекательных программ; на «Евровидение» ребята заняли 7 место; в общем, любимцы публики, в том числе израильской;





• уникальный музыкант Константин МОСКОВИЧ – покоритель пан-флейты, солист Национальной Филармонии Молдовы, организатор Фестиваля эстрадной музыки «Песни мира». Кстати, начинал Константин как музыкант-самоучка, но любовь к музыке и целеустремленность сделали свое дело – Московича знают, любят и радушно принимают во многих странах мира;



• Владимир УШАКОВ – человек, которому покорились все звуки аккордеона, автор музыки и аранжировок для аккордеона и различных аккордеонных ансамблей, продюсер и организатор концертов, участник различных музыкальных проектов, лауреат международных конкурсов, – человек, который своим талантом влюбил в себя весь Израиль;





• уникальный АРТ-проект Opera Drive, и уникален он во многом: во-первых, это четыре красивых девушки, во-вторых, они имеют сильнейшие голоса, которые удивительным образом сливаются в фантастическую мелодию;





• наконец, любимые солисты Израильской оперы – Ирина БЕРГМАН и тенор Йотем КОЭН, которых не просто любят, а обожают ценители оперного искусства.











Друзья, теперь вы убедились, что это будет не просто большой юбилейный вечер Евгения Доги «Мой ласковый и нежный… вальс» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Это будет наполненный любовью и нежностью грандиозный концерт, где артисты подарят зрителю свою «ласку и нежность», а зритель отблагодарит лучшим гонораром – своими аплодисментами.



«Любовь и страсть – это великая энергетическая сила, позволяющая без проблем реализовать многие планы. Когда человек влюблен, он способен покорить самую высокую вершину…», – считает величайший композитор всех времен и народов Евгений Дога.



Уверены, что в юбилейный концертный вечер эта энергетическая сила наполнит концертный зал и его окрестности. Обязательно приходите поздравить Маэстро – подарите ему свою зрительскую любовь!

Купить билеты здесь https://biletru.co.il/events/yubiley-evgenia-doga-v-izraile/

или по телефону *4997

Напомним, концерты пройдут:

2 марта, 20:00, Хайфа, Зал «Аудиториум» пр. а-Наси 138;

4 марта, 20:00, Петах-Тиква, Гехаль а-Тарбутул. Амакабим 5;

5 марта, 20:00, Тель-Авив, Тель-Авивский Университет – Аудиториум «Смоларш», ул. д-р Джордж Вейс – ворота 4;

6 марта, 20:00, Беэр-Шева, Центр сценических искусств – Большой залпр. Ицхак Регер 41;

7 марта, 20:00, Ашдод, Центр сценических искусств. Дерех а-Арец 1.



*На правах рекламы