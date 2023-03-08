



Собор Парижской Богоматери откроется в конце 2024 года

В понедельник, 6 марта, в Париже объявлено, что реконструкция Собора Парижской Богоматери "идёт достаточно быстро", и можно надеяться на его открытие для богослужений и туристов в конце 2024 года. То есть собор вновь можно будет посетить спустя шесть лет после пожара 15 апреля 2019 года.



Знаменитый шпиль собора сгорел и обрушился. Строительство нового шпиля можно будет наблюдать уже в этом году, заявил генерал Жан-Луи Жоржелен, руководящий ремонтно-строительными работами. "Возвращение шпиля в силуэт города, будет означать, что мы выигрываем битву за Нотр-Дам", сказал армейский генерал агентству Associated Press.



Реконструкция собора началась в прошлом году, через два года работ по укреплению строения и созданию безопасных условий для реставраторов и строителей.



Правительство решило восстановить шедевр архитектуры 12-го века в том виде, в каком он был известен до пожара. Будет воссоздан и 93-метровый шпиль, поднявшийся над собором в 19-м веке по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.



Во вторник, 7 марта в подземном пространстве напротив входа в собор открывается выставка, посвящённая реконструкции, научным и техническим разработкам, представлены и оставшиеся после пожара некоторые фрагменты интерьера собора.



